27 января 2021

В регионах РФ запустят мобильное приложение для записи к врачу

© Служба новостей «URA.RU»
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Приложение FaceApp. Екатеринбург, телефон, смартфон, faceapp, приложения
Приложение «Мое здоровье» позволит удаленно записаться на прием, вызвать врача на дом и провести онлайн-консультацию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сервис для удаленной записи к врачу и медицинских консультаций появится в трех регионах России. Об этом сообщает Минздрав РФ и российское министерство цифрового развития.

«Минздрав и Минцифры готовят к запуску в тестовом режиме в нескольких регионах мобильное приложение „Мое здоровье“», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомства. Пока речь идет о Московской, Белгородской областях и Башкортостане.

Сервис позволит дистанционно записаться на прием к врачу, получить доступ к электронной мед.карте и справкам, вызвать доктора на дом и вести дневник самонаблюдения. Позднее функционал планируется расширить дальше, вплоть от онлайн-консультаций.

Тендер на разработку мобильного приложения за 101 млн рублей выиграл «Ростелеком». Выполнить его нужно будет до 29 апреля. Веб-версия сервиса будет доступна на Госуслугах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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