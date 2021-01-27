В регионах РФ запустят мобильное приложение для записи к врачу

Сервис для удаленной записи к врачу и медицинских консультаций появится в трех регионах России. Об этом сообщает Минздрав РФ и российское министерство цифрового развития.
«Минздрав и Минцифры готовят к запуску в тестовом режиме в нескольких регионах мобильное приложение „Мое здоровье“», — пишет «
Сервис позволит дистанционно записаться на прием к врачу, получить доступ к электронной мед.карте и справкам, вызвать доктора на дом и вести дневник самонаблюдения. Позднее функционал планируется расширить дальше, вплоть от онлайн-консультаций.
Тендер на разработку мобильного приложения за 101 млн рублей выиграл «Ростелеком». Выполнить его нужно будет до 29 апреля. Веб-версия сервиса будет доступна на Госуслугах.
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