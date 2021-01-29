Смертельно опасную трассу между ЯНАО и ХМАО ждёт ремонт

Власти ЯНАО отремонтируют смертельно опасную трассу Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Автодорогу Сургут — Салехард в этом году ждет капитальный ремонт. Эта трасса чаще всего фигурирует в сводках Госавтоинспекции ЯНАО, на ней случается немало дорожно-транспортных происшествий, которые уносят жизни людей. О том, что на трассе будут производиться работы, сообщили в пресс-службе правительства округа.

«В планах на 2021 год привести в нормативное состояние более 42 км дорог в рамках реализации нацпроекта „Безопасные и качественные автомобильные дороги“. Из них региональные объекты — 35,270 километров. Основные работы по капитальному ремонту будут вестись на автомобильной дороге Сургут — Салехард на участке Пуровск — Коротчаево и на подъезде к Ноябрьску. Более 7 км — на объектах улично-дорожной сети окружной столицы и города Лабытнанги», — сообщили в пресс-службе.

Не так давно URA.RU сообщало об аварии на трассе Сургут — Салехард 17 января. В ней погибли два человека. 28 января на этой же автодороге произошла еще одна авария — один человек пострадал. Еще одно ДТП произошло 24 января — 2 человека были госпитализированы.