В Росздравнадзоре сделали заявление о платной вакцинации от COVID

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Вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Москва, ампула, спутник, вакцина, вакцинация, коронавирус, ковид, спутник v, гам-ковид-вак, гам ковид вак
Вакцинация россиян от коронавируса проводится бесплатно Фото: Алексей Гайнов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вакцины от коронавируса в России не поступают в розничную продажу. Поэтому в любом медучреждении, где ставят прививку, врачи не имеют права требовать за препарат деньги. Об этом предупредили в Росздравнадзоре.

«Требование оплаты стоимости вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19 является незаконным», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства. В Росздравнадзоре подчеркнули, что прививочная кампания от коронавируса проводится только в лицензированных медицинских учреждениях. В частности, организация должна иметь разрешение на работу по проведению профилактических прививок.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января. Пока в стране доступны отечественные препараты «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Третья вакцина от коронавируса от Центра имени Чумакова поступит в гражданский оборот в ближайшие месяцы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Препарат Центра имени Гамалеи также разрешен в 25 странах. Власти оценивают, что общих доход от реализации вакцины составит 24 млрд долларов, передает сайт argumenti.ru.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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