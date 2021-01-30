В Росздравнадзоре сделали заявление о платной вакцинации от COVID

Вакцинация россиян от коронавируса проводится бесплатно Фото: Алексей Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцины от коронавируса в России не поступают в розничную продажу. Поэтому в любом медучреждении, где ставят прививку, врачи не имеют права требовать за препарат деньги. Об этом предупредили в Росздравнадзоре.

«Требование оплаты стоимости вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19 является незаконным», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства. В Росздравнадзоре подчеркнули, что прививочная кампания от коронавируса проводится только в лицензированных медицинских учреждениях. В частности, организация должна иметь разрешение на работу по проведению профилактических прививок.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января. Пока в стране доступны отечественные препараты «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Третья вакцина от коронавируса от Центра имени Чумакова поступит в гражданский оборот в ближайшие месяцы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Препарат Центра имени Гамалеи также разрешен в 25 странах. Власти оценивают, что общих доход от реализации вакцины составит 24 млрд долларов, передает сайт argumenti.ru.