Главному врагу вора Гули сделали подарок, который разозлил ОМОН

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Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Челябинск , митинг, полиция, омон
Силовикам Москвы не понравился перформанс в честь дня рождения Али Гейдарова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Противостояние воров в законе

Аниматоры в костюмах силовиков устроили шоу на дне рождения вора в законе Али Гейдарова (Альберта Рыжего). Мужчины в форме ОМОНа встали на колено перед авторитетом, являющимся врагом покойного вора в законе Гули (Надира Салифова).

В минувшую субботу Гейдаров отмечал свой 40-й день рождения. «В одинцовском ресторане „Очаг“ в зал ввалились люди в форме спецназа без обозначения ведомственной принадлежности и, подойдя к юбиляру, встали перед ним на колени», — пишет «Прайм-Крайм».

Перформанс не понравился столичным силовикам. Источник издания в МВД заявил, что ранее бандиты не позволяли себе того, что делают сейчас криминальные авторитеты.

Ранее Гейдарова лишили воровского титула. Сделал это брат покойного Гули Намик Салифов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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