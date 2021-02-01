Главному врагу вора Гули сделали подарок, который разозлил ОМОН

Аниматоры в костюмах силовиков устроили шоу на дне рождения вора в законе Али Гейдарова (Альберта Рыжего). Мужчины в форме ОМОНа встали на колено перед авторитетом, являющимся врагом покойного вора в законе Гули (Надира Салифова).
В минувшую субботу Гейдаров отмечал свой 40-й день рождения. «В одинцовском ресторане „Очаг“ в зал ввалились люди в форме спецназа без обозначения ведомственной принадлежности и, подойдя к юбиляру, встали перед ним на колени», — пишет «Прайм-Крайм».
Перформанс не понравился столичным силовикам. Источник издания в МВД заявил, что ранее бандиты не позволяли себе того, что делают сейчас криминальные авторитеты.
Ранее Гейдарова лишили воровского титула. Сделал это брат покойного Гули Намик Салифов.
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