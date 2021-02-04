Брат главы региона РФ покончил с собой

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Тело Казбека Битарова нашли у него дома Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Брат главы Республики Северная Осетия Казбек Битаров покончил с собой после ДТП с четырьмя жертвами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Тело Казбека Битарова нашли у него дома», — говорится в сообщении. По данным канала, Битаров проходил подозреваемым по делу о ДТП. Авария произошла в конце 2020 года в Кабардино-Балкарии, жертвами стали четыре человека, в том числе двое детей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Битаров задержан не был.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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