Брат главы региона РФ покончил с собой

Тело Казбека Битарова нашли у него дома
Брат главы Республики Северная Осетия Казбек Битаров покончил с собой после ДТП с четырьмя жертвами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
«Тело Казбека Битарова нашли у него дома», — говорится в сообщении. По данным канала, Битаров проходил подозреваемым по делу о ДТП. Авария произошла в конце 2020 года в Кабардино-Балкарии, жертвами стали четыре человека, в том числе двое детей.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Битаров задержан не был.
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