Европейские страны будут в дальнейшем считаться с Россией, уверен Валерий Коровин Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Высылка российских дипломатов из Швеции, Германии и Польши приведет к сбалансированным отношениям между Россией и странами Европы. Выслав европейских дипломатов за участие в несанкционированных митингах, Россия показала, что с ней нужно считаться. Об этом в разговоре с URA.RU заявил политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

«Это приведет к нормализации отношений с европейскими странами через восстановление баланса силы. Многие годы Россию воспринимали как мальчика для битья, которые безответно терпит любые унижения, любые выпады в свой адрес, не принимая никаких ответных мер, все время боится сказать что-то против, и выражает озабоченность. Таких бьют, слабых бьют», — объяснил URA.RU Коровин.

Политолог отметил, что ответные высылки — нормальная практика в дипломатии. «Это никак не повлияет на двусторонние отношения, а вот на баланс сил, больше уважения, [теперь с Россией] необходимо считаться, как с субъектом европейской политики, это повлияет, безусловно», — сказал Коровин.

Эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов в беседе с URA.RU отметил, что высылка российских дипломатов не должна вызвать цепочку резких реакций. «Мне представляется, что вот эти шаги они должны приостановиться, пока что. Я сейчас не вижу возможности для Европы развивать конфликт дальше», — высказался Соколов.

5 февраля Россия объявила персонами нон грата дипломатов из Швеции, Германии и Польши. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила этот шаг тем, что они участвовали в несанкционированных митингах. В МИД РФ уверены, что сотрудники дипмиссии показали неприемлемое для своего статуса поведение. Спустя три дня, Швеция, Германия и Польша выслали российских дипломатов в ответ, пишет «Ридус». Захарова назвала эти действия необоснованными.