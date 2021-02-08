Депутат Екатеринбурга получил поддержку нового мэра

Мэр Екатеринбурга поддержал проект Алексея Вихарева по оказанию помощи больницам Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев заручился поддержкой новоизбранного мэра Алексея Орлова в проекте по оказанию шефской помощи городским больницам. Вихарев предложил закрепить за депутатами и бизнесменами конкретные медучреждения для помощи в борьбе с распространением коронавируса, а также создать межпартийную медицинскую фракцию, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«[Больницам] действительно нужна помощь моментальная — необходимо многое: от бахил до кресел-каталок. Что, если мы с депутатами гордумы создадим межпартийную группу с условным названием „Помощи и поддержки учреждений здравоохранения Екатеринбурга“? Чтобы каждый депутат любого уровня и бизнес могли взять шефство над каким-то конкретным медучреждением. Можем ли мы рассчитывать на вашу поддержку в этом благом деле?» — спросил у Орлова Вихарев во время заседания гордумы.

«На мою поддержку вы можете рассчитывать абсолютно по всем направлениям. По рабочей группе — очень хорошая идея», — ответил Орлов, отметив, что таким образом можно было бы объединить усилия и принести городу пользу. Также мэр рассказал, что он уже договорился с меценатами об обновлении автопарка городской станции скорой помощи.