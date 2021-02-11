Торговые сети ответили на заявление о росте цен на бананы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торговый центр. Курган, бананы, продукты, покупатели, цены, супермаркет, магазин, покупки, покупатель, цены на продукты, продукты питания
Ритейлеры, на самом деле, не испытывают дефицита бананов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Торговые сети не испытывают трудностей с поставками бананов из-за неурожая в Эквадоре. Об этом сообщает Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).

11 февраля СМИ писали, что у ритейлеров появились сложности с поставками бананов из-за неурожая в Эквадоре и высоким спросом на фрукт. Из-за этого в магазинах начался дефицит и на 40% выросли оптовые цены, заявил «Коммерсант».

«Запасы торговых сетей находятся на высоком уровне и гарантируют удовлетворение покупательского спроса», — приводит ТАСС опровержение информации от АКОРТ. Отмечается, что у крупных торговых сетей много поставщиков. Поэтому они могут закупать продукты из разных регионов, что позволяет избежать нехватки товара.

В ассоциацию входят 26 крупнейших торговых сетей, продающих розничные товары. Проблем с поставками бананов они не почувствовали. При этом ранее стало известно, что в Свердловской области с начала года подорожали продукты. Однако Минсельхоз прогнозирует скорое снижение цен на овощи и фрукты, пишет RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...