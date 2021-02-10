Свердловского генерала лишили премии из-за квартиры коллеги

Виктор Теряев лишился части премии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области генерал-майор Виктор Теряев получил выговор и лишен премии (по другой версии — части годового вознаграждения) из-за скандала с квартирой своего предшественника Андрея Заленского. Это жилье, полученное с нарушениями, требует вернуть военная прокуратура. Как сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией, недовольство руководства федерального МЧС вызвало то, что вернуть квартиру в казну не получается.

«Суд, скорее всего, признает, что нельзя вернуть квартиру. Начальство недовольно таким поворотом», — рассказал инсайдер. Он уточнил, что Виктор Теряев получил выговор и лишился части 13-й зарплаты из-за невозможности исполнить указание по сохранению ведомственного имущества. По сведениям собеседника агентства, генерал потерял около 300 тысяч рублей премиальных. В пресс-службе МЧС не ответили на звонок URA.RU.

Как ранее сообщало URA.RU, экс-глава ГУ МЧС по Свердловской области Андрей Заленский получил квартиру по улице Бебеля, 134а в Екатеринбурге в 2017 году, когда увольнялся со службы. Он был признан нуждающимся в жилье, так как полученную ранее по линии Минобороны трехкомнатную квартиру оставил супруге Наталье Гуриной при разводе. Его оппоненты считают этот развод фиктивным.