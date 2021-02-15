Санитар COVID-госпиталя заявил об увольнении за фото с фонариком

В Московском госпитале санитара уволили после акции в поддержку Алексея Навального Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудник ковидного госпиталя, развернутого в ледовом дворце «Крылатское» в Москве заявил об увольнении после его участия в акции с фонариком в поддержку блогера Алексея Навального. Об этом бывший санитар Саиданвар Сулейманов заявил в своем Twitter.

Санитар 14 февраля сфотографировался с фонариком, чтобы выразить свою гражданскую позицию и поддержать блогера Алексея Навального. Снимок сделан внутри госпиталя, молодой человек стоит полностью в защите, лица не видно. Фото попало в СМИ, после чего санитара уволили.

«Меня уволили с утра. Решение было принято старшими менеджерами. Так как я работал на компанию, которая сотрудничает с госпиталем. Увольнение прошло тихо и спокойно. Попросили забрать все вещи из шкафчика и ключи от раздевалки попросили обратно», — пишет Сулейманов в своем Twitter под псевдонимом «печенька».

Медик уточнил, что зарплату, медкнижку и документы ему обещали отдать в ближайшие часы. Он работал в госпитале с декабря 2020 года. Сулейманов считает, что увольнение связано именно с акцией в поддержку Навального. При этом он работал неофициально, заявляет сам молодой человек. Однако сейчас, до того как найдет новую работу, Сулейманов остался без денег на жизнь.

URA.RU не смогли получить информацию об уволенном санитаре ни в отделе кадров больницы № 67, к которой принадлежит госпиталь, ни в справочной службе учреждения. Редакция направила запрос на почту больницы.

Незаконные протесты в поддержку Навального начались по всей России 23 января. Массовые акции прошли также 31 января, 2 февраля и 14 февраля. Блогер был арестован из-за многократного нарушения испытательного срока, который ему назначили после отбывания условного наказания по делу о мошенничестве. Сейчас Навальный находится в СИЗО.