Некоторым свердловчанам придется больше платить за вывоз мусора

С должников по твердым коммунальным отходам начнут списывать до 5000 рублей РИЦ

У свердловчан, накопивших долги за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), суммы выплат могут увеличиться до 5 тыс. рублей. Об этом заявили в Региональном информационном центре (РИЦ).

«В связи с ростом числа должников за услугу по обращению с ТКО РИЦ вынужден привлекать к взысканию задолженности судебных представителей, которые оказывают юридическую помощь при ведении компанией претензионно-исковой работы. Для должников это значит, что суммы к оплате у них неизбежно увеличатся», — подчеркнули в пресс-центре РИЦ.

В компании отметили, что расходы за услуги представителей включаются в судебные издержки и вместе с госпошлиной взыскиваются с неплательщиков. Суммы могут достигать до 5 тысяч рублей на одного должника. В РИЦ подчеркнули, что система отсуживания задолженности в приказном порядке — один из самых эффективных методов взыскания. Поставщик услуг обращается с заявлением на должника в суд, где выдается судебный приказ. Взыскатель имеет право сам, не обращаясь в службу судебных приставов, направить данный документ как работодателю, так и в банки для списания долгов с банковской карты неплательщика. При недостаточности денежных средств может быть наложен арест на счета должника. Причем, подать заявление компания может даже после одного месяца просрочки. За первый квартал 2021 года РИЦ подал исковых заявлений и заявлений о выдаче судебного приказа на сумму почти 52,6 млн рублей, из них по Нижнему Тагилу на сумму более 16,2 млн рублей. Уже вынесено исполнительных документов на сумму свыше 58 млн рублей (частично включая предыдущие периоды).

Обращаем внимание, что отмена судебного приказа не освобождает от обязанности оплачивать долг, а приводит к тому, что поставщик обратится в суд в исковом порядке, и в этом случае оплата услуг судебных представителей будет включена в исковые требования, что повлечет за собой увеличение суммы взыскания.

РИЦ рекомендует клиентам не доводить ситуацию с задолженностью до суда, а значит, и не нести лишние расходы.