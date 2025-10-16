В Свердловской области объявили карантин из-за опасных насекомых

В Свердловской области ввели карантин из-за жуков-кароедов
© Служба новостей «URA.RU»
Вредителя обнаружили в деревьях
Вредителя обнаружили в деревьях Фото:

На одном из складов в Ачитском районе Свердловской области ввели карантин из-за жуков-короедов, которые начали постепенно заражать деревья. Ограничения ввели на площади общей площадью 2,57 тысячи гектара, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

«В пиломатериалах было установлено наличие опасных карантинных объектов — имаго уссурийского полиграфа [жук-короед]. Этот факт в ходе лабораторных исследований зафиксирован Екатеринбургским филиалом ФГБУ „ВНИИЗЖ“» — пояснили в ведомстве.

Владельцу территории выдали предупреждение о запрете действий, нарушающих установки карантина. Отмечается, что жуки-короеды могут нанести серьезный ущерб лесу.

