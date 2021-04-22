Правительству РФ предложили ввести зарплату для мам

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести выплаты в размере МРОТ для родителей, которые воспитывают детей. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе партии.
«Законопроект устанавливает ежемесячные выплаты на детей, рожденных (или усыновленных) с 1 января 2022 года в семьях, где один из родителей не работает, а занимается воспитанием ребенка», — цитирует Миронова пресс-служба партии. Там отметили, что такая мера поможет улучшить демографическую ситуацию в России.
В «Справедливой России» предпочитают называть данную меру поддержки зарплатой для мам. В пресс-службе объяснили это тем, что женщины занимаются воспитанием детей чаще, чем мужчины.
При этом в партии предложили назначать выплаты членам тех семей, где среднедушевой доход ниже трех МРОТ. Денежное пособие предполагается назначать на каждого ребенка до 18 лет.
Миронов подчеркнул, что данная мера позволяет выполнить задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию.Оно состоялось 21 апреля. Во время послания были озвучены поручения правительству в экономической социальной и других сферах.
Ранее депутат Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия», вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин в разговоре с URA.RU предложил ввести родительскую зарплату. Он считает, что эта мера может повысить рождаемость в России
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