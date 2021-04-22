В «Партии роста» требуют снизить налоги для части бизнесменов

В «Партии роста» предложили снизить НДС на гостиницы до 10% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российскому государству нужно идти по опыту мирового бизнеса и снижать НДС для гостиниц, чтобы сдерживать цены на туристические путевки. Об этом заявили в «Партии роста».

«Во всем мире НДС составляет 10%. К примеру, в Англии, в Италии. А у нас ставка для классифицированных гостиниц — 20%. Вот и получается, что номер в Hampton by Hilton в Лондоне на окраине, не в центре, стоит условно 15 000 рублей за ночь, а в центре Нижнего Новгорода — 4000. Однако при этом лондонский отель заплатит в разы меньше налогов», — приводит пресс-служба партии слова сопредседателя Нижегородского регионального отделения, гендиректор ГК «Электроника» и владельца отеля Hampton by Hilton Александра Кузнецова. По его мнению, эффективной мерой для снижения цен будет изменение процентной ставки НДС до 10%.

По его словам, причины повышения стоимости туристических путевок вполне объективные. Кузнецов отметил, что цены на продукты в России поднялись минимум на 10%, соответственно, завтраки, обеды, ужины в отеле выросли в цене. Кроме того, подорожали коммунальные услуги, а также возросла и налоговая нагрузка.

По мнению председателя «Партии роста» в Севастополе, генерального директора ГК «Далпорт» Олега Николаева, сейчас в стране открытый аукцион на отдых — кто заплатит больше, тот и получит номер в гостинице или санатории. Он отметил, что после блокировки Турции цены в том же Крыму резко выросли почти в полтора раза.

Турцию закрыли для россиян 15 апреля из-за большого количества новых зараженных коронавирусом. Планируется, что авиасообщение возобновится с июня. Ростуризм предложил обменять путевки на туры по РФ. При этом стоимость проживания в гостиницах и отелях в Сочи в среднем увеличилась на 50%. Путевки на май подорожали на 112%. При этом количество бронирований в отелях Сочи за неделю выросло на 80%, передает телеканал 360 .