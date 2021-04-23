Первый президент Украины Кравчук назвал причину развала СССР

Никто не протестовал даже после запрета коммунистической партии Украины, напомнил он Фото: Владимир Андреев © URA.RU

СССР перестал существовать благодаря влиянию коммунистической партии и комсомола. Кроме того, сами союзные республики хотели пойти своим путем. Об этом URA.RU заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

«СССР развалили не главы отдельных республик, а КПСС и комсомол, так как управлять страной в 1990-х годах фактически было некому. Одни республики хотели новое содружество и новый СССР, другие — быть независимыми государствами. И без того ситуация в Союзе была расшатана: дефицит продуктов, огромные очереди, недовольство людей. Все произошло также под влиянием экономической ситуации, из-за вмешательства в политику других стран, которое не воспринималось народом. Когда мы собрались в Ново-Огарево (для формирования нового договора из-за назревшего кризиса, — прим. Ред.), нас никто не поддержал», — отметил первый президент Украины.

Леонид Кравчук также напомнил, что советские люди не протестовали против развала СССР. «Помнит ли кто-нибудь из ныне живущих хоть один случай недовольства или несогласия после подписания беловежских соглашений? Никто не пришел к Верховному совету СССР и не организовал митинг. Я вернулся в Киев — никто не протестовал даже после запрета коммунистической партии Украины. В итоге, в верховном совете из 400 членов против запрета выступил всего один», — заключил он.

Ранее соратник первого президента СССР Михаила Горбачева, бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко обвинил Кравчука в развале СССР. По его мнению, последний был в сговоре с бывшим президентом РСФСР Борисом Ельциным. В ответ Кравчук указал, что такое заявление — не более чем предвыборный ход.