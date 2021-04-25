Следственные управления в России будут преобразованы к концу апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

До конца апреля в России останется всего три межрегиональных следственных управления на транспорте вместо семи, что серьезно осложнит работу и может даже привести к ликвидации транспортной полиции. Об этом сообщает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

«Как следует из „дорожной карты“, утвержденной начальником ГУК СКР, уже до конца апреля семь межрегиональных следственных управлений будут преобразованы в три. Это серьезно осложнит работу. На этом фоне — ликвидация транспортной полиции становится все реалистичнее», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. К посту он приложил часть плана основных мероприятий по реорганизации следственных управлений на транспорте.

Позднее в другом канале появилась информация об еще одном пункте плана. «Александр Хинштейн в своем посте почему-то не выложил страницу с пунктом 19 плана реорганизаций. А ведь именно в этом пункте руководство СК России предлагает проработать вопрос о существенном сокращении подследственности СУТов в пользу территориальных следственных органов», — пишет telegram-канал «Бывший следак».

В этом пункте плана говорится о передаче части полномочий следователей на транспорте. «Проработка вопроса передачи следственным органам СК по субъектам РФ функций по расследованию общеуголовный преступлений на советующих стационарных транспортных объектах; должностных преступлений работников органов внутренних дел на транспорте, таможенных органов», — указано в этом пункте.

Ранее URA.RU сообщало, что в Следственном комитете РФ готовится масштабное слияние подразделений на транспорте, которое обернется сокращениями сотрудников. К 10 мая в стране останется только три транспортных управления с центрами в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске. В пресс-службу СК РФ агентство направило письменный запрос, ответ пока не поступил.