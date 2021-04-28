28 апреля 2021
27 апреля 2021

Пермский министр выдвинулся в депутаты законодательного собрания

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, портфели депутатов, портфель министра
Эдуард Соснин примет участие в предварительном голосовании по выборам в краевой парламент Фото:
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Выборы в Заксобрание Пермского края

Министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России». Об этом сообщается в telegram-канале реготделения партии. Соснин намерен претендовать на кресло депутата в краевом законодательном собрании.

«На участие в предварительном голосовании „Единой России“ по выборам в законодательное собрание Пермского края заявился Эдуард Соснин. Министр экономического развития и инвестиций края подал документы по единому краевому избирательному округу — региональная группа „Лысьвенская № 18“», — сказано в сообщении.

Соснин занял пост министра экономразвития края в ноябре 2020 года. Срок приема документов от кандидатов на участие в праймериз ЕР завершится 14 мая. Само предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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