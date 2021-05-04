В Москву из Екатеринбурга на парад приедут только два ветерана

Два ветерана из Екатеринбурга приедут в Москву на парад Победы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Два ветерана Великой Отечественной войны из Екатеринбурга приедут на парад Победы в Москву. Визит 97-летнего Владимира Эккельмана и 96-летнего Николая Власова запланирован в рамках проекта «Живи и помни», сообщили URA.RU в «Российском Союзе ветеранов». Проект был организован для того, чтобы все участники Великой Отечественной войны смогли посетить парад Победы.

«Здоровье Владимира Ильича и Николая Спиридоновича позволяет им приехать из Екатеринбурга в Москву», — сообщила агентству представитель общественной организаций «Российский Союз ветеранов» Наталья Шевелева. Согласно правилам проекта, участникам парада обязательно нужно сдать три теста на коронавирус. Некоторые из ветеранов даже поставили прививки от COVID-19.

Владимир Эккельман — капитан медицинской службы, член Свердловской областной организации «Российского Союза ветеранов». В Красной армии служил с сентября 1942 года. В августе 1945 года участвовал в Советско-Японской войне на Забайкальском фронте в составе 24-й танковой бригады на должности радиста. Был ранен и контужен.

Ветеран Эккельман Владимир Ильич Фото: администрация Октябрьского района Екатеринбурга

Николай Власов является членом Свердловской областной организации «Российского Союза ветеранов», в Красную армию попал в декабре 1942 года. Окончил курсы радистов в Свердловске. С октября 1943 года воевал на 1-м и 2-м Прибалтийских фронтах в составе 92-го отдельного краснознаменного разведывательного батальона на должности радиста.

Ветеран Власов Николай Спиридонович Фото: пресс-служба УрГЭУ

Изначально вопрос о присутствии ветеранов Великой Отечественной войны на параде Победы в Москве ставился под сомнение. Власти не хотели подвергать опасности участников парада из-за коронавирусной инфекции. Но при соблюдении определенных условий приезд ветеранов из других российских регионов стал возможен.