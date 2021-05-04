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В Москву из Екатеринбурга на парад приедут только два ветерана

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад Победы на Красной площади. Москва, ветеран, парад победы, 9 мая, красная площадь
Два ветерана из Екатеринбурга приедут в Москву на парад Победы Фото:

Два ветерана Великой Отечественной войны из Екатеринбурга приедут на парад Победы в Москву. Визит 97-летнего Владимира Эккельмана и 96-летнего Николая Власова запланирован в рамках проекта «Живи и помни», сообщили URA.RU в «Российском Союзе ветеранов». Проект был организован для того, чтобы все участники Великой Отечественной войны смогли посетить парад Победы.

«Здоровье Владимира Ильича и Николая Спиридоновича позволяет им приехать из Екатеринбурга в Москву», — сообщила агентству представитель общественной организаций «Российский Союз ветеранов» Наталья Шевелева. Согласно правилам проекта, участникам парада обязательно нужно сдать три теста на коронавирус. Некоторые из ветеранов даже поставили прививки от COVID-19.

Владимир Эккельман — капитан медицинской службы, член Свердловской областной организации «Российского Союза ветеранов». В Красной армии служил с сентября 1942 года. В августе 1945 года участвовал в Советско-Японской войне на Забайкальском фронте в составе 24-й танковой бригады на должности радиста. Был ранен и контужен.

Ветеран Эккельман Владимир Ильич
Фото:

Николай Власов является членом Свердловской областной организации «Российского Союза ветеранов», в Красную армию попал в декабре 1942 года. Окончил курсы радистов в Свердловске. С октября 1943 года воевал на 1-м и 2-м Прибалтийских фронтах в составе 92-го отдельного краснознаменного разведывательного батальона на должности радиста.

Ветеран Власов Николай Спиридонович
Фото:

Изначально вопрос о присутствии ветеранов Великой Отечественной войны на параде Победы в Москве ставился под сомнение. Власти не хотели подвергать опасности участников парада из-за коронавирусной инфекции. Но при соблюдении определенных условий приезд ветеранов из других российских регионов стал возможен.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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