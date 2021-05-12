12 мая 2021
11 мая 2021
10 мая 2021

В соцсетях распространяется фейк о спящем охраннике в школе ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Исправительно-трудовая колония № 6 (съемка 2013г). Курганская обл.Иковка., охранник, видеонаблюдение, тюрьма, итк, исправительно-трудовая колония
Видео было снято еще в феврале, а охранник понес наказание Фото:

В соцсетях ХМАО появилось видео спящего на рабочем месте охранника школы №6 в Нефтеюганске, оно вызвало шквал негодования и негативных комментариев среди пользователей. Однако власти города заявили, что видео было снято в феврале. Об этом URA.RU рассказал заместители главы Нефтеюганска Андрей Пастухов.

«Данное видео было снято еще в феврале. Судя по заверениям директора, администрация школы пообещала исправить ситуацию, а охранник понес наказание», — сказал Пастухов.

Корреспонденту агентства не удалось оперативно связаться с директором школы Татьяной Барматиной, она не отвечает на звонки. В адрес школы был отправлен письменный запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что у прокуратуры есть претензии к мерам безопасности в школах ХМАО. На фоне стрельбы в Казани у прокуратуры Сургутского района есть претензии к организации этого процесса. Ведомство готовит массовую подачу исков в суд для того, чтобы обязать местных чиновников выполнить все требования, связанные с обеспечением безопасности в школах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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