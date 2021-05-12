В соцсетях распространяется фейк о спящем охраннике в школе ХМАО

Видео было снято еще в феврале, а охранник понес наказание Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В соцсетях ХМАО появилось видео спящего на рабочем месте охранника школы №6 в Нефтеюганске, оно вызвало шквал негодования и негативных комментариев среди пользователей. Однако власти города заявили, что видео было снято в феврале. Об этом URA.RU рассказал заместители главы Нефтеюганска Андрей Пастухов.

«Данное видео было снято еще в феврале. Судя по заверениям директора, администрация школы пообещала исправить ситуацию, а охранник понес наказание», — сказал Пастухов.

Корреспонденту агентства не удалось оперативно связаться с директором школы Татьяной Барматиной, она не отвечает на звонки. В адрес школы был отправлен письменный запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что у прокуратуры есть претензии к мерам безопасности в школах ХМАО. На фоне стрельбы в Казани у прокуратуры Сургутского района есть претензии к организации этого процесса. Ведомство готовит массовую подачу исков в суд для того, чтобы обязать местных чиновников выполнить все требования, связанные с обеспечением безопасности в школах.