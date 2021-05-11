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10 мая 2021
09 мая 2021

У прокуратуры есть претензии к мерам безопасности в школах ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура Сургутского района хочет через суд сделать школы безопасными Фото:
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Массовое убийство в казанской школе

Прокуратура Сургутского района готовит массовую подачу исков в суд для того, чтобы обязать местных чиновников выполнить все требования, связанные с обеспечением безопасности в школах. На фоне стрельбы в Казани у надзорного ведомства есть претензии к организации этого процесса, сообщил источник URA.RU, близкий к силовым структурам.

«Еще в декабре перед принятием бюджета Сургутского района на 2021 год прокуратура предупреждала депутатов о том, что в школах был выявлены нарушения, связанные с обеспечением безопасности. Проблемы имелись с системами видеонаблюдения и другими аспектами. Чиновникам были вынесены представления об устранении нарушений. Однако пока этого так и не произошло. Поэтому прокуратура хочет обязать это сделать мэрию через суд», — сообщил инсайдер.

В пресс-службу прокуратуры ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. В пресс-службе администрации Сургутского района URA.RU заявили, что не располагают информацией о планах надзорного ведомства. «Школы приведены в соответствии с основными требованиями, касающимися обеспечения безопасности. Сейчас меры усиливаются», — прокомментировали в мэрии.

В российских регионах ужесточение требований безопасности в школах происходит после ЧП в Казани. Там 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в гимназии, в результате которой пострадали десятки человек. Несколько человек погибло, почти все из них — дети.

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