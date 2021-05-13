Скончался журналист и писатель Михаил Садчиков

Журналист и писатель Михаил Садчиков скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщил фотожурналист Павел Маркин.
«Сегодня, 13 мая, перестало биться сердце ветерана газеты „Смена“ Михаила Садчикова», — написал Маркин на своей странице в Facebook. Причина смерти не уточняется.
Михаилу Садчикову было 66 лет. В 1976 году он окончил Уральский государственный университет по специальности журналист. С 1979 года работал в СМИ Ленинграда, Санкт-Петербурга и Москвы, в том числе в изданиях «Смена», «Труд», «Фонтанка», а также вел программы на телевидении.
Помимо своей журналисткой деятельности он занимался написанием книг. Одной из наиболее известных его работ является «Рандеву со звездами». В 2013 году Михаил Садчиков стал лауреатом национальной художественной премии «Петрополь».
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