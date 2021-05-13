В Челябинске водитель проехал по голове пешехода

Человек, лежащий на дороге, скончался Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В больнице Челябинска скончался пешеход, по голове которого проехал автомобиль. Инцидент произошел 13 мая в утреннее время, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области. Ход проверки по факту наезда автомобилистом на лежащего человека поставлен на контроль областной прокуратуры.

«13 мая в 7:00 у дома 23-Б по улице Российской 56-летний водитель автомобиля „Дэу Нексия“ совершил наезд на лежащего на проезжей части 43-летнего гражданина, который от полученных травм скончался в больнице», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД. В ведомстве добавили, что в данный момент нет информации о том, почему пешеход лежал на проезжей части.

На видео, имеющемся в распоряжении редакции, водитель автомобиля при повороте налево во двор притормаживает и проезжает колесами по голове лежащего человека. Как уточнили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры, ход проверки по факту наезда автомобилистом на лежащего человека поставлен на контроль. «Материалы проверки переданы в следственные органы СУ СК РФ по региону для проведения дальнейшей проверки и процессуальной оценки действиям водителя по факту причинения смерти человека», — добавили URA.RU в пресс-службе ведомства.