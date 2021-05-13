13 мая 2021
12 мая 2021

В Челябинске водитель проехал по голове пешехода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонт. Челябинск., автомобиль, ремонт
Человек, лежащий на дороге, скончался Фото:

В больнице Челябинска скончался пешеход, по голове которого проехал автомобиль. Инцидент произошел 13 мая в утреннее время, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области. Ход проверки по факту наезда автомобилистом на лежащего человека поставлен на контроль областной прокуратуры.

«13 мая в 7:00 у дома 23-Б по улице Российской 56-летний водитель автомобиля „Дэу Нексия“ совершил наезд на лежащего на проезжей части 43-летнего гражданина, который от полученных травм скончался в больнице», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД. В ведомстве добавили, что в данный момент нет информации о том, почему пешеход лежал на проезжей части.

На видео, имеющемся в распоряжении редакции, водитель автомобиля при повороте налево во двор притормаживает и проезжает колесами по голове лежащего человека. Как уточнили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры, ход проверки по факту наезда автомобилистом на лежащего человека поставлен на контроль. «Материалы проверки переданы в следственные органы СУ СК РФ по региону для проведения дальнейшей проверки и процессуальной оценки действиям водителя по факту причинения смерти человека», — добавили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...