В Екатеринбурге будут ремонтировать котельную перед отопительным сезоном Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Без горячей воды на месяц останутся жильцы 33 домов в Екатеринбурге из-за ремонта городской котельной. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в аварийной службе управляющей компании «Фонд Радомир», в чьем подчинении находятся дома в центре города.

«Из-за ремонта котельной без горячей воды остались 33 дома. Воду дадут в середине июня», — уточнили там. В мэрии Екатеринбурга URA.RU подтвердили информацию. «Проводится планово-предупредительный ремонт котельной ул. Вишневая, 2 в рамках подготовки к отопительному периоду. К сожалению, без отключения горячей воды это сделать невозможно», — рассказали в горадминистрации.

В ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону с 17 по 21 мая в Екатеринбурге проведут первый этап централизованных гидравлических испытаний трубопроводов. В Екатеринбургской теплосетевой компании сообщили, что испытания будут проводиться от насосных станций в ночное время (с 23:00 до 05:00) и без ограничения горячего водоснабжения.