16 мая 2021
15 мая 2021

Центр Екатеринбурга на месяц останется без горячей воды. Причина не в опрессовках

© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге будут ремонтировать котельную перед отопительным сезоном Фото:

Без горячей воды на месяц останутся жильцы 33 домов в Екатеринбурге из-за ремонта городской котельной. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в аварийной службе управляющей компании «Фонд Радомир», в чьем подчинении находятся дома в центре города.

«Из-за ремонта котельной без горячей воды остались 33 дома. Воду дадут в середине июня», — уточнили там. В мэрии Екатеринбурга URA.RU подтвердили информацию. «Проводится планово-предупредительный ремонт котельной ул. Вишневая, 2 в рамках подготовки к отопительному периоду. К сожалению, без отключения горячей воды это сделать невозможно», — рассказали в горадминистрации.

В ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону с 17 по 21 мая в Екатеринбурге проведут первый этап централизованных гидравлических испытаний трубопроводов. В Екатеринбургской теплосетевой компании сообщили, что испытания будут проводиться от насосных станций в ночное время (с 23:00 до 05:00) и без ограничения горячего водоснабжения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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