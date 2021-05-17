Галкин показал очередной сюрприз для Пугачевой от сына Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска.

Сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри сделал кулинарный сюрприз маме. Об этом в своем instagram сообщил Галкин.

«Гарри сегодня пропустил занятия, простыл немного. И, пока Лиза в школе, сделал маме сюрприз!» — написал Максим Галкин в своем Instagram.

Сюрпризом от звездного ребенка стали булочки с морковкой, яблоком и корицей. Как сказал Гарри, рецепт он придумал сам. За что мама Алла была ему очень благодарна.

Такие «сюрпризы» не редкость для семьи Пугачевой. Ранее Галкин с детьми первыми поздравили певицу с днем рождения. Ей исполнилось 72 года. Рано утром маленькие Лиза и Гарри с отцом дожидались ее в гостиной, чтобы вручить подарки. Записью поздравления муж Примадонны поделился в Instagram, сообщает Life .