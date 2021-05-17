Сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри сделал кулинарный сюрприз маме. Об этом в своем instagram сообщил Галкин.
«Гарри сегодня пропустил занятия, простыл немного. И, пока Лиза в школе, сделал маме сюрприз!» — написал Максим Галкин в своем Instagram.
Сюрпризом от звездного ребенка стали булочки с морковкой, яблоком и корицей. Как сказал Гарри, рецепт он придумал сам. За что мама Алла была ему очень благодарна.
Такие «сюрпризы» не редкость для семьи Пугачевой. Ранее Галкин с детьми первыми поздравили певицу с днем рождения. Ей исполнилось 72 года. Рано утром маленькие Лиза и Гарри с отцом дожидались ее в гостиной, чтобы вручить подарки. Записью поздравления муж Примадонны поделился в Instagram, сообщает
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