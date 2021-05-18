Жителям Ханты-Мансийска с июня начнут отключать горячую воду
В Ханты-Мансийске отключение горячей воды начнется с 1 июня в связи с подготовкой систем к зимнему периоду. График проведения профилактических работ в июне опубликован на сайте городской администрации.
«Это плановое отключение горячей воды которое проходит каждый год. Процедура проводится для подготовки систем к зимнему периоду и проведения гидравлических испытаний», — сказали в пресс-службе МП «Ханты-Мансийскгаз». Ниже опубликован график отключения горячей воды.
График отключения воды в июне
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