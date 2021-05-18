18 мая 2021
17 мая 2021

В столице ХМАО готовятся к массовому отключению горячей воды. График

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Отключение ХВС. Курган , нет воды, отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран, хвс
Жителям Ханты-Мансийска с июня начнут отключать горячую воду Фото:

В Ханты-Мансийске отключение горячей воды начнется с 1 июня в связи с подготовкой систем к зимнему периоду. График проведения профилактических работ в июне опубликован на сайте городской администрации.

«Это плановое отключение горячей воды которое проходит каждый год. Процедура проводится для подготовки систем к зимнему периоду и проведения гидравлических испытаний», — сказали в пресс-службе МП «Ханты-Мансийскгаз». Ниже опубликован график отключения горячей воды.

График отключения воды в июне

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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