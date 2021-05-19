В правительстве РФ ответили на сообщения о дефиците мороженого

Мороженое может храниться долго и у производителей уже есть запас продукции, поэтому они готовы к отгрузке в торговые точки. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.
Ранее в СМИ появилась информация о возможном дефиците мороженого из-за обязательной маркировки молочной продукции. Около 40% российских производителей не успели вовремя начать маркировку продукции из-за трудностей с поставкой и монтажом оборудования.
«Оборот немаркированной молочной продукции после вступления в силу требований разрешается до истечения ее срока годности», — приводит РБК сообщение Минпромторга. Так в ведомстве прокомментировали сообщения о возможном дефиците.
Производители обязаны с 1 июня маркировать сыры и мороженое. С 20 января 2021 года маркировка была добровольной. С 1 сентября маркировка будет обязательна для продукции сроком годности более 40 дней. С 1 декабря начнут маркировать всю молочную продукцию, сообщает «Национальная служба новостей». Члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут сами решать, когда вводить маркировку на молочную продукцию и каким будет ее порядок.
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