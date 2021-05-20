Заседание правления провели губернатор Алексей Текслер и президент СПП Виктор Рашников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На заседании правления Союза промышленников и предпринимателей (СПП) Челябинской области, в которой принял участие губернатор Алексей Текслер, принят ряд кадровых изменений. Как сообщили URA.RU в СПП, сменился руководитель одного из комитетов. Заседание правления вел президент СПП, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.

«Председатель комитета по АПК, пищевой и перерабатывающий промышленности Александр Берестов сложил с себя полномочия руководителей. Руководителем комитета стал Александр Кретов», — сообщили URA.RU в СПП. Президент союза «Пищепром» Берестов решил сосредоточиться на производстве.

Новый руководитель комитета Александр Кретов в январе стал управляющим ГК «Ариант», в которую вошли предприятия пищевой индустрии, принадлежащие семье Аристовых и Кретовы. Тесть Кретова, Александр Аристов, в последнее время находится в Краснодарском крае, где идет строительство центра винного туризма, но на заседание правления он приехал.

В состав СПП приняты сыновья скончавшегося в январе председателя совета директоров ЧТПЗ Александра Федорова Павел и Анатолий. До своей кончины Федоров-старший занимал пост вице-президента челябинского СПП. Павел Федоров вошел в состав объединения работодателей СПП, а его брат Анатолий в общественную организацию при союзе промышленников и предпринимателей.

Перед правлением выступил губернатор Текслер, который поблагодарил промышленников за выполнение экологических соглашений с правительством области. Текслер также обратил внимание на необходимость вакцинации трудовых коллективов производственных предприятий.

Александр Кретов (слева) возглавил комитет, а его тесть Александр Аристов ради СПП приехал из Анапы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Павел (слева) и Анатолий (справа) Федоровы вошли в СПП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бизнесмен Александр Аристов (слева) и депутат Госдумы Владимир Бурматов (справа) рады встрече Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший главный федеральный инспектор Челябинской области Сергей Морев сейчас работает в структурах РМК. Перед заседанием СПП Морев сдал тест на коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-президент ММК Владимир Руга (слева) и гендиректор ММК Павел Шиляев (в центре) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU