На заседании правления Союза промышленников и предпринимателей (СПП) Челябинской области, в которой принял участие губернатор Алексей Текслер, принят ряд кадровых изменений. Как сообщили URA.RU в СПП, сменился руководитель одного из комитетов. Заседание правления вел президент СПП, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.
«Председатель комитета по АПК, пищевой и перерабатывающий промышленности Александр Берестов сложил с себя полномочия руководителей. Руководителем комитета стал Александр Кретов», — сообщили URA.RU в СПП. Президент союза «Пищепром» Берестов решил сосредоточиться на производстве.
Новый руководитель комитета Александр Кретов в январе стал управляющим ГК «Ариант», в которую вошли предприятия пищевой индустрии, принадлежащие семье Аристовых и Кретовы. Тесть Кретова, Александр Аристов, в последнее время находится в Краснодарском крае, где идет строительство центра винного туризма, но на заседание правления он приехал.
В состав СПП приняты сыновья скончавшегося в январе председателя совета директоров ЧТПЗ Александра Федорова Павел и Анатолий. До своей кончины Федоров-старший занимал пост вице-президента челябинского СПП. Павел Федоров вошел в состав объединения работодателей СПП, а его брат Анатолий в общественную организацию при союзе промышленников и предпринимателей.
Перед правлением выступил губернатор Текслер, который поблагодарил промышленников за выполнение экологических соглашений с правительством области. Текслер также обратил внимание на необходимость вакцинации трудовых коллективов производственных предприятий.
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