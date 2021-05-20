Губернатора Текслера позвали в клуб челябинских олигархов

Алексей Текслер (слева) и Виктор Рашников (справа) встретятся в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 21 мая примет участие в заседании правления регионального Союза промышленников и предпринимателей (СПП). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. Председательствовать на мероприятии крупнейших промышленников области, прозванном «клубом олигархов», будет глава совета директоров ММК Виктор Рашников.

«Губернатор примет участие в объединенном заседании правления Челябинской областной ассоциации работодателей и общественной организации „Союз промышленников и предпринимателей“. Оно начнется в 14:00 в Челябинске», — пояснили URA.RU в пресс-службе Текслера.

«В основной части мероприятия предполагается обсудить вопросы экологической сферы. Речь пойдет о деятельности рабочей группы СПП по проработке вопроса несовершенства законодательства РФ в части регулирования водосбросов. Также бизнесменов познакомят с федеральными мерами поддержки и планами по привлечению федеральных средств на софинансирование региональной госпрограммы по развитию промышленности», — пояснили URA.RU в пресс-службе СПП. Там также добавили, что на заседании приглашены представители социально-экономического блока правительства области, депутаты Госдумы, регионального парламента и бизнесмены.