Аналитик назвал неожиданную проблему США в случае войны с Россией

США может помешать сотрудничество РФ и Китая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за сотрудничества России и Китая, в случае конфликта с одной из этих стран, США придется воевать на два фронта. Об этом заявил специалист Центра изучения вопросов безопасности Высшей технической школы Швейцарии Брайн Карлсон.

«Учитывая уязвимость дальневосточных частей страны, Россия вряд ли может позволить себе разрыв с Китаем. В то же время Пекину настоятельно рекомендуется стремиться к дружеским отношениям с Москвой, хотя бы из-за напряженности в соседних государствах», — цитирует РИА «Новости» Карлсона. Москва и Пекин вряд ли будут проводить совместные военные операции в Евроатлантическом регионе, но партнерство двух стран осложнит глобальную стратегию США, считает Карлсон.

Он вспомнил про продажу высокоточного российского оружия Китаю, а также большое количество совместных военно-морских учений. По мнению эксперта, рост темпов вооружения Китая и России оказывает давление на США в Индо-Тихоокеанском и Евроатлантическом регионах. Это мешает им выполнять обязательства перед союзниками в регионе, сказал Карлсон. Поэтому он считает, что война против Китая или России создаст большие трудности для Вашингтона.

Ранее миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск призвал усилить диалог между Москвой и Вашингтоном, пишет «Национальная служба новостей». Кроме того, агентство Bloomberg сообщает, что Восточная Европа объединит силы против РФ. Журналисты предположили, что «инициатива трех морей» станет хорошим ответом Европы на экспансию России и Китая.