25 мая 2021
24 мая 2021
22 мая 2021

Синоптики предупредили об угрозе крупных лесных пожаров в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО было зарегистрировано 49 лесных пожаров Фото:

Синоптики предупреждают о высоком риске возникновения новых пожаров в ХМАО. Об этом рассказали в пресс-службе гидрометцентра ХМАО.

«По юго-западным районам ХМАО сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости). 4-й класс пожароопасности ожидается в Ханты-Мансийске», — сказано в сообщении на сайте гидрометцентра ХМАО.

В то же время на данный момент в регионе ликвидированы все лесные пожары. «По состоянию на 26 мая, на территории автономного округа отсутствуют действующие лесные пожары», — сказано в сообщении на сайте департамента недропользования ХМАО. Сутками ранее на территории Кондинского лесничества действовал лесной пожар площадью 361 га.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО объявлен режим повышенной готовности. Губернатор ХМАО Наталья Комарова ввела в регионе режим повышенной готовности из-за лесных пожаров.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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