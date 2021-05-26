Госдума окончательно запретила соратникам Навального избираться

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Дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №3 и 9. Екатеринбург , коиб, выборы, избирательный участок, голосование, бюллетень
Закон, запрещающий экстремистам участвовать в выборах, принят в третьем чтении Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Лица, причастные к деятельности экстремистских и террористических организаций, не смогут участвовать в выборах в Госдуму и другие выборные органы власти. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении.

«Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, которым запрещается участие в выборах руководителям, членам или тем, кто финансировал экстремистские или террористические организации, признанные таковыми по решению суда», — сообщается на сайте Госдумы. Причастность к деятельности экстремистской организации должна быть доказана в суде.

Под запрет, в частности, могут попасть и те, кто финансировал деятельность таких организаций или предоставлял им прочую помощь. Поддержкой, в том числе, будет считаться одобрение деятельности организации. Экстремистскими организациями в России признаны штабы Алексея Навального и Фонд борьбы с коррупцией (также признан иноагентом в России).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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