Челябинские больницы проверяет полиция

Полицейские не нашли ничего подозрительного в больницах Челябинска (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В две горбольницы Челябинска, №6 и №8, поступили сообщения о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. Полиция провела проверку лечебных учреждений.

«Письма поступили по электронной почте. Полиция выехала на место, ничего подозрительного не обнаружила, — сообщил URA.RU инсайдер. — Эвакуация персонала и пациентов не потребовалась». В пресс-службе ГУ МВД по региону от комментариев воздержались.

В соседней с Челябинской, Курганской области, поступали сообщения о минировании практически всех детских садов Кургана. Сейчас проходит эвакуация дошкольных учреждений. Родителей просят забрать детей домой. Учреждения проверяют, но сообщения о минировании не подтверждаются.