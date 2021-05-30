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Челябинские больницы проверяет полиция

© Служба новостей «URA.RU»
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Низкий уровень самоизоляции. Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, полиция
Полицейские не нашли ничего подозрительного в больницах Челябинска (фото из архива) Фото:

В две горбольницы Челябинска, №6 и №8, поступили сообщения о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. Полиция провела проверку лечебных учреждений.

«Письма поступили по электронной почте. Полиция выехала на место, ничего подозрительного не обнаружила, — сообщил URA.RU инсайдер. — Эвакуация персонала и пациентов не потребовалась». В пресс-службе ГУ МВД по региону от комментариев воздержались.

В соседней с Челябинской, Курганской области, поступали сообщения о минировании практически всех детских садов Кургана. Сейчас проходит эвакуация дошкольных учреждений. Родителей просят забрать детей домой. Учреждения проверяют, но сообщения о минировании не подтверждаются.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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