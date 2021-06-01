Сотруднику СИЗО грозит срок за взятки и передачи заключенным

В Нижневартовске инспектор СИЗО брал взятки от заключенных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Инспектор следственного изолятора в Нижневартовске получал взятки от арестованных за передачу запрещенных предметов. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий и получение взятки. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

«Подозреваемый, занимал должность инспектора отдела режима и надзора ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по ХМАО, расположенного на территории города Нижневартовск. С целью незаконного личного обогащения получил от одного из следственно-арестованных взятку в сумме 12 тысяч рублей за передачу предметов, запрещенных внутренним распорядком учреждения», — сказано в сообщении на сайте следственного комитета.

Действия инспектора обнаружила служба собственной безопасности УФСИН, после чего инспектор был уволен из органов. В пресс-службе добавили, что расследование до сих пор продолжается. Максимальным наказанием за превышение должностных полномочий и получение взятки является лишение свободы на срок до 8 лет.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО отправили за решетку полицейского-взяточника. Тогда экс-дознавателя из Нефтеюганского района отправили на 8 месяцев в колонию за то, что брал деньги с подозреваемых, обещая им минимальные наказания.