Германия возобновляет рейсы в Россию

Россия и Германия отменили несколько рейсов в начале лета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa получил разрешение от Росавиации на полеты в Россию. Как уточнил представитель авиакомпании, отмены рейсов больше не планируется.

«Разрешение нам предоставлено», — сказал представитель Lufthansa РИА «Новости». Он подчеркнул, что препятствий для полетов в Россию больше нет. В российской авиакомпании S7 Airlines также сообщили, что власти ФРГ дали разрешение на выполнение рейсов.

1 июня российская авиакомпания S7 отменила рейсы в Берлин из-за отсутствия разрешения со стороны Германии, пишет RT. «Аэрофлот» также отменил рейсы во Франкфурт и Мюнхен. Позднее Lufthansa отменила несколько рейсов из Москвы. В компании подчеркнули, что это разовый инцидент, а в Росавиации уточнили, что вопрос о полетах уже решен.