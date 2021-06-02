Германия возобновляет рейсы в Россию

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Самолёт Аэрофлота в ливрее Добролета. Екатеринбург, ввс россии, военный самолет, ту-214
Россия и Германия отменили несколько рейсов в начале лета Фото:

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa получил разрешение от Росавиации на полеты в Россию. Как уточнил представитель авиакомпании, отмены рейсов больше не планируется.

«Разрешение нам предоставлено», — сказал представитель Lufthansa РИА «Новости». Он подчеркнул, что препятствий для полетов в Россию больше нет. В российской авиакомпании S7 Airlines также сообщили, что власти ФРГ дали разрешение на выполнение рейсов.

1 июня российская авиакомпания S7 отменила рейсы в Берлин из-за отсутствия разрешения со стороны Германии, пишет RT. «Аэрофлот» также отменил рейсы во Франкфурт и Мюнхен. Позднее Lufthansa отменила несколько рейсов из Москвы. В компании подчеркнули, что это разовый инцидент, а в Росавиации уточнили, что вопрос о полетах уже решен.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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