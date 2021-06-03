В Кремле высказались об ограблении ветерана, сидевшего с Путиным

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9 мая. Курган, ветеран, трость в руке, ветеран вов, ордена и медали
Неизвестные похитили у ветеран войны 400 тысяч рублей Фото:

Кража у ветерана Великой Отечественной войны 400 тысяч рублей — это чудовищная ситуация. Так представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на ограбление ветерана Василия Пронина, который сидел рядом с президентом РФ Владимиром Путиным на Параде Победы.

«Чудовищная ситуация. Знаем, что полиция работает. Хочется верить, что этих подонков найдут», — сказал Песков во время общения с журналистами.

Ранее мошенники обманули 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина. По телефону неизвестные представились сотрудниками полиции и убедили пожилого мужчину передать им 400 тысяч рублей с банковского счета, сообщает телеканал 360. 9 мая 2021 года Пронин сидел на Параде Победы в Москве рядом с российским президентом Владимиром Путиным.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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