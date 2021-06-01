Ветерана, сидевшего на параде рядом с Путиным, обманули мошенники

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Парад Победы на Красной площади. Москва, знамя победы, парад победы, 9 мая, красная площадь
Ветеран сидел на параде рядом с Владимиром Путиным Фото:

Мошенники обманули 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина и украли у него 400 тысяч рублей. Пронин сидел на параде 9 Мая рядом с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишут СМИ.

На прошлой неделе Пронину позвонил мужчина, который представился участковым. Он поинтересовался, как живет ветеран, и сказал звонить в случае чего. Через какое-то время ему позвонили и начали угрожать убить жену. Злоумышленники потребовали у ветерана 400 тысяч рублей. «И откуда только узнали?!» — цитирует Пронина MK.RU. Именно такая сумма была у ветерана на книжке в банке.

Пронин позвонил участковому, который оказался подельником грабителей. Мужчина посоветовал ему отдать деньги и сказал, что преступников задержат при передаче. Ветеран снял деньги, а мошенник под видом участкового объявил план-перехват и посоветовал ему положить деньги в пакет, а после бросить преступнику через окно. «Деньги были выброшены за окно, преступники скрылись с ними бесследно», — пишет издание с просьбой к МВД, СК и прокуратуре Москвы обратить внимание на происшествие.

Ранее прокуратура наказала главу Тобольского муниципального района Леонида Митрюшкина, который оставил ветерана без воды в деревне Зольникова. Проверку провели после сообщения в СМИ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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