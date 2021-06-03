Кудрин объяснил, когда Россия начнет терять нефтяные доходы

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Спрос на нефть снизится в течение 20 лет Фото:

В ближайшие десятилетия в мире сократится потребление нефти. Это приведет к падению экспортных доходов России от поставок углеводородов, спрогнозировал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на лекции Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я думаю, что пик потребления нефти мы пройдем в это десятилетие. Пик потребления угля мы уже прошли в мире. И если еще не через 10 лет нам совсем придется сокращать свои внешние доходы от нефти, то в течение 20 лет это будет серьезный вызов», — ожидает Кудрин. Глава Счетной палаты призвал уже сейчас закладывать инвестиции, чтобы избежать падения доходов от продажи нефти.

Ранее экономисты рассказали URA.RU, что Европа пока не откажется от нефти и газа из России, несмотря на развитие альтернативной «зеленой» энергетики. Тем временем, президент РФ Владимир Путин заявлял, что страна должна избавиться от «нефтяной иглы» и найти другие варианты экспорта, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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