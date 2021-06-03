В Свердловской области растет цена на новые коттеджи

Стоимость клееного бруса за последний год выросла в два раза — с 30 тысяч до 60 тысяч рублей Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Стоимость частных домов, которых строят в Свердловской области, в 2021 году выросла на 10-20%. Причина — резкий рост стоимости древесины из-за ее дефицита. Об этом URA.RU сообщила ведущий эксперт по недвижимости риэлтерской компании «Этажи» Мила Печерских.

«Цены на строительство деревянных домов не растут сразу, так как материалы для строительства закупаются постепенно по ходу строительства дома. Поэтому цены на объекты в работе с ноября подорожали на 5-10% в зависимости от подрядчика, и это зависит от того, когда был закуп материалов. Но для вновь пришедших клиентов цена уже относительно прошлогодней будет выше на 10-20%, и дальше тенденция к росту есть», — рассказала Печерских.

По ее словам, за последние полгода рост средней цены на древесину (кругляк) составил порядка 30%, на фахверк и клееный брус — на 25%. «Соответственно стоимость строительства тоже будет повышаться и конечный продукт для покупателя тоже подорожает», — пояснила эксперт.

Уточнить информацию у участников Уральского Союза лесопромышленников не удалось. Они не ответили на звонки и вопросы корреспондента URA.RU.

По данным Ассоциации деревянного домостроения РФ, стоимость клееного бруса для строительства за последний год выросла в два раза — с 30 тысяч до 60 тысяч рублей за кубометр. Минпромторг РФ предложил внести пиломатериалы в перечень товаров, существенно важных для внутреннего рынка. Это позволяет в исключительных случаях устанавливать временные ограничения и полный запрет на вывоз продукции за рубеж.