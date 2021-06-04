04 июня 2021

Путин и Вучич запустили производство «Спутника V» в Сербии

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Вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Москва, ампула, спутник, вакцина, вакцинация, коронавирус, ковид, спутник v, гам-ковид-вак, гам ковид вак
Сербия стала первой европейской страной, запустившей производство «Спутника V» Фото:

Сербия стала первой страной в Европе, которая запустила собственное производство вакцины от коронавируса «Спутник V». Российский президент Владимир Путин и его коллега из Сербии Александр Вучич по видеосвязи дали старт первой фазе производства препарата в Белграде. Трансляцию вел телеканал «Россия 24» с площадки Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

Линия была запущена в институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» в столице Сербии. «Для меня большая честь запустить производство вакцины „Спутник V“ в Сербии», — заявил Вучич по-русски, предваряя церемонию первого запуска оборудования. Путин, в свою очередь заявил, что «Спутнику» пришлось пройти непростой путь до всемирного признания. «Когда речь идет о сохранении здоровья, спасении жизни людей нужно оставить в стороне политические и иные разногласия», — отметил российский лидер.

Первой страной в мире (помимо России), начавшей производство российской вакцины, стал Казахстан. Затем к нему присоединилась Бразилия, Индия, а 4 июня — Сербия и Аргентина.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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