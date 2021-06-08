Сумма международных исков к России выросла в три раза

Сумма исков, предъявленных к России в рамках международного арбитража, увеличилась почти в трое. Теперь это 99 млрд долларов по сравнению с 35 млрд долларов, которые были несколькими годами ранее.
«В настоящее время идет 37 процессов в арбитражной юрисдикции, и в рамках этих процессов к РФ предъявлены иски на общую сумму 99 $ млрд. Несколькими годами раньше эта сумма была скромнее — 35 $ млрд. Поэтому тенденция здесь наметилась к увеличению», — цитирует ТАСС представителя президента России в Госдуме Гарри Минха. По его словам, много исков материального характера предъявлены в связи с присоединением Крыма к России.
В декабре 2020 года Конституционный суд России разрешил не платить 57 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСА, которые они требовали через суд в Гааге. По его мнению, Международный арбитраж не имеет права решать подобные споры вместо российских судов, сообщает телеканал 360. Речь идет об исках, которые акционеры ЮКОСа подали еще в 2005 году. Они заявляли, что Россия оказывала давление на нефтяную компанию и хотела завладеть ее активами.
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