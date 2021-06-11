11 июня 2021
10 июня 2021

Челябинский губернатор отметил День России на плоту. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер поздравил челябинцев с Айских притесов Фото:

В День России губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с праздником с Айских притесов (Саткинский район). Фото спуска по реке Ай и поздравление челябинцам Текслер опубликовал на странице в Instagram.

«Это Айские притесы. Замечательное место. Поздравляю все с Днем России! Любите нашу замечательную Родину, любите Челябинскую область!» — обратился Текслер к землякам.

На фото губернатор спустился по реке на пантонном плоту. Им управляли с помощью весел шесть человек.

URA. RU писало, что семья Текслеров часто отдыхает в Челябинской области. Путешествуют по уникальным природным местам.

Алексей Текслер сплавился по реке на пантонном плоту, которым веслами управляли шесть человек
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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