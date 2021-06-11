Алексей Текслер поздравил челябинцев с Айских притесов Фото: страница Алексея Текслера в Instagram, alexeytexler.official

В День России губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с праздником с Айских притесов (Саткинский район). Фото спуска по реке Ай и поздравление челябинцам Текслер опубликовал на странице в Instagram.

«Это Айские притесы. Замечательное место. Поздравляю все с Днем России! Любите нашу замечательную Родину, любите Челябинскую область!» — обратился Текслер к землякам.

На фото губернатор спустился по реке на пантонном плоту. Им управляли с помощью весел шесть человек.

URA. RU писало, что семья Текслеров часто отдыхает в Челябинской области. Путешествуют по уникальным природным местам.

Алексей Текслер сплавился по реке на пантонном плоту, которым веслами управляли шесть человек Фото: страница Алексея Текслера в Instagram, alexeytexler.official