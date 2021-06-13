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В ХМАО ожидаются опасные погодные явления

© Служба новостей «URA.RU»
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Молния над городом. Курган, молния, гроза
В ХМАО ожидаются ливни, грозы и сильный ветер Фото:

До конца дня 15 июня и ночью 16 числа в ХМАО ожидаются ливни, грозы и сильный ветер. Также в регионе прогнозируется похолодание. Об этом сообщили в гидрометцентре региона.

«В ближайшие часы с сохранением до конца дня 15 июня и ночью 16 июня местами по ХМАО ожидается опасное явление: сильный ливень, очень сильный дождь, град, гроза, порывы ветра до 23 м/с. Ночью местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный умеренный. Температура +12,+17 °С, местами +4,+9 °С», — сказано на сайте гидрометцентра.

МЧС по ХМАО рекомендует во время усиления ветра убрать с балконов незакрепленные предметы и плотно закрыть окна. Не подходить к карнизам домов, рекламным стендам и растяжкам, не стоять возле прогнивших стволов деревьев, чтобы избежать получения травм. В случае сильных порывов ветра, по словам спасателей, необходимо спрятаться в подъездах или подвалах.

Ранее URA.RU писало, что из-за жары в ХМАО увеличилось количество лесных пожаров. На 15 июня действуют семь возгораний в Кондинском, Самаровском, Советском и Сургутском лесничествах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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