В ХМАО набирает популярность празднование Нового года в стиле 90-х

У жителей Югры резко вырос на покупку карнавальных костюмов, по сравнению с прошлым годом. Среди самых популярных оказались наряды из Гарри Поттера и ретро-костюмы из 90-х, рассказали URA.RU аналитики «Авито».
«Продажи карнавальных костюмов в ХМАО в ноябре-декабре 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли на 7%», — говорится в исследовании. У взрослых особой популярностью пользуются наряды из Гарри Поттера, а также костюмы Деда Мороза и Снегурочки, которые югорчане стали брать на 57% чаще. Также в топе стиль 90-х, ради этого югорчане приобретают спортивные ретро-костюмы.
Среди детских нарядов у девочек остаются популярны образы принцесс, Красной шапочки и костюмы из «Маши и медведя». Для мальчиков прежде всего покупают наряды героев «Щенячьего патруля» и «Человека-паука». Но больше всего спрос на костюмы змеи — на 94%.
Ранее URA.RU рассказывало, в чем встречать Новый год. Тогда югорский стилист советовала отдать предпочтение одежде зеленого цвета и объемным украшениям в новогоднюю ночь.
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