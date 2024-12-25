25 декабря 2024

В ХМАО набирает популярность празднование Нового года в стиле 90-х

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Югорчане покупают ретро-костюмы для Нового года (архивное фото)
Югорчане покупают ретро-костюмы для Нового года (архивное фото) Фото:

У жителей Югры резко вырос на покупку карнавальных костюмов, по сравнению с прошлым годом. Среди самых популярных оказались наряды из Гарри Поттера и ретро-костюмы из 90-х, рассказали URA.RU аналитики «Авито».

«Продажи карнавальных костюмов в ХМАО в ноябре-декабре 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли на 7%», — говорится в исследовании. У взрослых особой популярностью пользуются наряды из Гарри Поттера, а также костюмы Деда Мороза и Снегурочки, которые югорчане стали брать на 57% чаще. Также в топе стиль 90-х, ради этого югорчане приобретают спортивные ретро-костюмы.

Среди детских нарядов у девочек остаются популярны образы принцесс, Красной шапочки и костюмы из «Маши и медведя». Для мальчиков прежде всего покупают наряды героев «Щенячьего патруля» и «Человека-паука». Но больше всего спрос на костюмы змеи — на 94%.

Ранее URA.RU рассказывало, в чем встречать Новый год. Тогда югорский стилист советовала отдать предпочтение одежде зеленого цвета и объемным украшениям в новогоднюю ночь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У жителей Югры резко вырос на покупку карнавальных костюмов, по сравнению с прошлым годом. Среди самых популярных оказались наряды из Гарри Поттера и ретро-костюмы из 90-х, рассказали URA.RU аналитики «Авито». «Продажи карнавальных костюмов в ХМАО в ноябре-декабре 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли на 7%», — говорится в исследовании. У взрослых особой популярностью пользуются наряды из Гарри Поттера, а также костюмы Деда Мороза и Снегурочки, которые югорчане стали брать на 57% чаще. Также в топе стиль 90-х, ради этого югорчане приобретают спортивные ретро-костюмы. Среди детских нарядов у девочек остаются популярны образы принцесс, Красной шапочки и костюмы из «Маши и медведя». Для мальчиков прежде всего покупают наряды героев «Щенячьего патруля» и «Человека-паука». Но больше всего спрос на костюмы змеи — на 94%. Ранее URA.RU рассказывало, в чем встречать Новый год. Тогда югорский стилист советовала отдать предпочтение одежде зеленого цвета и объемным украшениям в новогоднюю ночь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...