Мэр Сургута пообещал сделать набережную лучше, чем в Тюмени

Мэр Сургута ожидает, что после окончания строительства набережная города будет лучше, чем в Тюмени. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, передает журналист URA.RU.
«В следующем году мы должны получить набережную. И если все будет хорошо, то в следующем году уже сможем по ней прогуляться. Если говорить про ожидания, то я думаю, он будет лучше, чем в Тюмени», — рассказал Слепов.
Ранее URA.RU писало, что обновленная набережная — один из десяти объектов, которые возводятся в рамках строительства федерального мега-проекта Научно-технологического центра. Планировалось, что работы закончатся осенью 2024 года, однако сроки сдвинулись.
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