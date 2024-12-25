25 декабря 2024

Мэр Сургута пообещал сделать набережную лучше, чем в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Сургута заявил, что после открытия набережная города будет лучше, чем в Тюмени
Мэр Сургута заявил, что после открытия набережная города будет лучше, чем в Тюмени Фото:

Мэр Сургута ожидает, что после окончания строительства набережная города будет лучше, чем в Тюмени. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, передает журналист URA.RU.

«В следующем году мы должны получить набережную. И если все будет хорошо, то в следующем году уже сможем по ней прогуляться. Если говорить про ожидания, то я думаю, он будет лучше, чем в Тюмени», — рассказал Слепов.

Ранее URA.RU писало, что обновленная набережная — один из десяти объектов, которые возводятся в рамках строительства федерального мега-проекта Научно-технологического центра. Планировалось, что работы закончатся осенью 2024 года, однако сроки сдвинулись.

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Мэр Сургута ожидает, что после окончания строительства набережная города будет лучше, чем в Тюмени. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, передает журналист URA.RU. «В следующем году мы должны получить набережную. И если все будет хорошо, то в следующем году уже сможем по ней прогуляться. Если говорить про ожидания, то я думаю, он будет лучше, чем в Тюмени», — рассказал Слепов. Ранее URA.RU писало, что обновленная набережная — один из десяти объектов, которые возводятся в рамках строительства федерального мега-проекта Научно-технологического центра. Планировалось, что работы закончатся осенью 2024 года, однако сроки сдвинулись.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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