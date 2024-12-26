Лепс приедет с гастролями в ХМАО

Григорий Лепс приедет с гастролями в Сургут и Ханты-Мансийск. Концерты звезды эстрады запланированы весной 2025 года. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продаже билетов.
«Программа концерта не обойдется без премьер. Григорий Лепс исполнит новые композиции», — следует из афиши. Пока что активнее билеты раскупают в Ханты-Мансийске.
После Нового года в ХМАО также выступит рок-группа «Пикник», а весной — «Любэ». В международный женский день на сцену в Сургуте выйдет Анна Асти.
Тем временем в ожидании гастролей SHAMANa вартовчане ринулись искать свои старые фото. К этому их побудил розыгрыш бесплатных пригласительных билетов на концерт Ярослава Дронова. Испытать удачу фанатам предлагают с помощью фото–батла с новогодних утренников.
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