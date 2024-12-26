Лепс приедет с гастролями в ХМАО

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Концерты Лепса в Сургуте и Ханты-Мансийске пройдут в апреле 2025 года
Концерты Лепса в Сургуте и Ханты-Мансийске пройдут в апреле 2025 года Фото:

Григорий Лепс приедет с гастролями в Сургут и Ханты-Мансийск. Концерты звезды эстрады запланированы весной 2025 года. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продаже билетов.

«Программа концерта не обойдется без премьер. Григорий Лепс исполнит новые композиции», — следует из афиши. Пока что активнее билеты раскупают в Ханты-Мансийске.

После Нового года в ХМАО также выступит рок-группа «Пикник», а весной — «Любэ». В международный женский день на сцену в Сургуте выйдет Анна Асти.

Тем временем в ожидании гастролей SHAMANa вартовчане ринулись искать свои старые фото. К этому их побудил розыгрыш бесплатных пригласительных билетов на концерт Ярослава Дронова. Испытать удачу фанатам предлагают с помощью фото–батла с новогодних утренников.

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Григорий Лепс приедет с гастролями в Сургут и Ханты-Мансийск. Концерты звезды эстрады запланированы весной 2025 года. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продаже билетов. «Программа концерта не обойдется без премьер. Григорий Лепс исполнит новые композиции», — следует из афиши. Пока что активнее билеты раскупают в Ханты-Мансийске. После Нового года в ХМАО также выступит рок-группа «Пикник», а весной — «Любэ». В международный женский день на сцену в Сургуте выйдет Анна Асти. Тем временем в ожидании гастролей SHAMANa вартовчане ринулись искать свои старые фото. К этому их побудил розыгрыш бесплатных пригласительных билетов на концерт Ярослава Дронова. Испытать удачу фанатам предлагают с помощью фото–батла с новогодних утренников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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