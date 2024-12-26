Перевозчик из Нижневартовска сделал подарки к Новому году для детей из Курска

Перевозчик из Нижневартовска (ХМАО) «Домтрансавто» поучаствовал в акции благотворительного фонда Екатерины Гордон «И все-таки Чудо!» и исполнил желание трех детей из Курской области. Об этом сообщается на официальной странице перевозчика в соцсети «Вконтакте».
«Компания „Домтрансавто“ уже приняла участие в акции и оказала пожертвование в Фонд, который собирает помощь для детей приграничных областей. Новогодние подарки будут доставлены детям в канун Нового года», — сообщается на странице компании.
Ранее агентство писало, что в канун Нового года водители и кондукторы «Домтрансавто» переоденутся в костюмы Дедов Морозов и Снегурочек. Компания подготовила для вартовчан более тысячи подарков, которые будут розданы горожанам на маршрутах.
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