Перевозчик из Нижневартовска сделал подарки к Новому году для детей из Курска

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«Домтрансавто» сделал подарки к Новому году для детей из Курска
«Домтрансавто» сделал подарки к Новому году для детей из Курска Фото:

Перевозчик из Нижневартовска (ХМАО) «Домтрансавто» поучаствовал в акции благотворительного фонда Екатерины Гордон «И все-таки Чудо!» и исполнил желание трех детей из Курской области. Об этом сообщается на официальной странице перевозчика в соцсети «Вконтакте».

«Компания „Домтрансавто“ уже приняла участие в акции и оказала пожертвование в Фонд, который собирает помощь для детей приграничных областей. Новогодние подарки будут доставлены детям в канун Нового года», — сообщается на странице компании.

Ранее агентство писало, что в канун Нового года водители и кондукторы «Домтрансавто» переоденутся в костюмы Дедов Морозов и Снегурочек. Компания подготовила для вартовчан более тысячи подарков, которые будут розданы горожанам на маршрутах.

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Перевозчик из Нижневартовска (ХМАО) «Домтрансавто» поучаствовал в акции благотворительного фонда Екатерины Гордон «И все-таки Чудо!» и исполнил желание трех детей из Курской области. Об этом сообщается на официальной странице перевозчика в соцсети «Вконтакте». «Компания „Домтрансавто“ уже приняла участие в акции и оказала пожертвование в Фонд, который собирает помощь для детей приграничных областей. Новогодние подарки будут доставлены детям в канун Нового года», — сообщается на странице компании. Ранее агентство писало, что в канун Нового года водители и кондукторы «Домтрансавто» переоденутся в костюмы Дедов Морозов и Снегурочек. Компания подготовила для вартовчан более тысячи подарков, которые будут розданы горожанам на маршрутах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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