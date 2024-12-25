«Сердце не на месте»: мэр Сургута раскрыл судьбу Дома пионеров и бывшего кинотеатра «Аврора»

Мэр Сургута (ХМАО) Максим Слепов ищет инвестора для реконструкции Дома пионеров, а здание бывшего кинотеатра «Аврора» все-таки снесут и построят на его месте новое. Градоначальник пообещал, что оба объекта сохранят историческую память.
«Мы сохраняем историческую память о нахождении там школы под рабочим названием Дом пионеров. Сохраняем этот объект, часть конструкции здания преобразуем. Получится потрясающее место притяжения, современная территория, но при этом сохраним историческую память. Все это будет сделано, теперь основная задача найти тех, кто реализует этот проект», — рассказал журналистам Слепов на пресс-конференции.
Глава Сургута признался, что искренне переживает за Дом пионеров. «Уже понятно куда двигаться, но сегодня, к сожалению, когда каждый раз проезжаю — сердце не на месте. Мы его охраняем, стараемся поддерживать», — добавил он.
В планах у мэра также решить судьбу бывшего кинотеатра «Аврора», но что будет на его месте — пока что секрет. Однако здание все-таки придется снести. «Мы сохраним это историческое место. Это центр города, мы очень нежно относимся к этому место, никому его не отдадим, ни под какие застройки. Обещаю, что это будет общий городской объект», — прокомментировал Слепов.
По словам, градоначальника, он уже получил несколько предложений по поводу объекта, но решил пока не называть их. «Будем реалистами, в следующем году мы не реализуем проект. Чтобы сделать красиво и качественно, во-первых, нужно снести прежнее здание. Других вариантов нет», — отметил мэр.
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