25 декабря 2024
24 декабря 2024

В ХМАО загорелся многоквартирный дом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Многоквартирный дом вспыхнул в Нефтеюганске
Многоквартирный дом вспыхнул в Нефтеюганске Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) загорелся многоквартирный дом по адресу 11 микрорайон 65. Об этом горожане сообщают в социальных сетях. 

«Горит дом. 11 микрорайон 65 дом», — рассказали жители в telegram-канале «Это Юганск, детка». К публикации прикреплены фото, на них видно сильное пламя охватившее здание. В комментариях к посту жители жалуются на сильный запах гари. Очевидцы сообщают, что на месте работают пожарные. 

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО Югре с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается. 

Многоквартирный дом загорелся в Нефтеюганске
Многоквартирный дом загорелся в Нефтеюганске
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО пожарные спасли от огня четверых человек. Пожар произошел в многоквартирном доме по улице Просвещения в Сургуте. Из задымленных помещений удалось вывести ребенка и троих взрослых жителей. 

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В Нефтеюганске (ХМАО) загорелся многоквартирный дом по адресу 11 микрорайон 65. Об этом горожане сообщают в социальных сетях.  «Горит дом. 11 микрорайон 65 дом», — рассказали жители в telegram-канале «Это Юганск, детка». К публикации прикреплены фото, на них видно сильное пламя охватившее здание. В комментариях к посту жители жалуются на сильный запах гари. Очевидцы сообщают, что на месте работают пожарные.  Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО Югре с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.  Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО пожарные спасли от огня четверых человек. Пожар произошел в многоквартирном доме по улице Просвещения в Сургуте. Из задымленных помещений удалось вывести ребенка и троих взрослых жителей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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