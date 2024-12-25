В Нефтеюганске (ХМАО) загорелся многоквартирный дом по адресу 11 микрорайон 65. Об этом горожане сообщают в социальных сетях.
«Горит дом. 11 микрорайон 65 дом», — рассказали жители в telegram-канале «Это Юганск, детка». К публикации прикреплены фото, на них видно сильное пламя охватившее здание. В комментариях к посту жители жалуются на сильный запах гари. Очевидцы сообщают, что на месте работают пожарные.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО Югре с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО пожарные спасли от огня четверых человек. Пожар произошел в многоквартирном доме по улице Просвещения в Сургуте. Из задымленных помещений удалось вывести ребенка и троих взрослых жителей.
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