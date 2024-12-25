25 декабря 2024
24 декабря 2024

Врач из ХМАО стал бронзовым призером чемпионата мира по джиу-джитсу

© Служба новостей «URA.RU»
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Виктор Денисов из ХМАО взял третье место на чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу
Виктор Денисов из ХМАО взял третье место на чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу Фото:

Детский травматолог Виктор Денисов из Сургута (ХМАО) занял третье место на Чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу ACBJJ. Соревнования прошли в Москве, сообщили в Сургутской травмбольнице.  

«Врач Сургутской травмбольницы стал призером Чемпионата мира по бразильскому джиу-джитсу ACBJJ. Чемпионат проходил в Москве в течение целой недели и собрал более 4,5 тысяч участников из России, ближнего зарубежья, Европы, Азии, Южной Америки», — рассказали в telegram-канале медучреждения. 

Виктор Денисов выступал в весовой категории до 95 килограммов. На чемпионате он уступил только в полуфинале спортсмену из Казахстана. Подготовку к соревнованиям он успешно совмещал с работой в Сургутской травматологии. Сам Денисов рассказал, что эта медаль самое большое его достижение за 8-летнюю карьеру в спорте. 

Ранее URA.RU сообщало, что сборная России заняла первое место на чемпионате мира по ММА в ХМАО. Второй стала сборная из Таджикистана, третье место заняла команда из Белоруссии.

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Детский травматолог Виктор Денисов из Сургута (ХМАО) занял третье место на Чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу ACBJJ. Соревнования прошли в Москве, сообщили в Сургутской травмбольнице.   «Врач Сургутской травмбольницы стал призером Чемпионата мира по бразильскому джиу-джитсу ACBJJ. Чемпионат проходил в Москве в течение целой недели и собрал более 4,5 тысяч участников из России, ближнего зарубежья, Европы, Азии, Южной Америки», — рассказали в telegram-канале медучреждения.  Виктор Денисов выступал в весовой категории до 95 килограммов. На чемпионате он уступил только в полуфинале спортсмену из Казахстана. Подготовку к соревнованиям он успешно совмещал с работой в Сургутской травматологии. Сам Денисов рассказал, что эта медаль самое большое его достижение за 8-летнюю карьеру в спорте.  Ранее URA.RU сообщало, что сборная России заняла первое место на чемпионате мира по ММА в ХМАО. Второй стала сборная из Таджикистана, третье место заняла команда из Белоруссии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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