Врач из ХМАО стал бронзовым призером чемпионата мира по джиу-джитсу

Детский травматолог Виктор Денисов из Сургута (ХМАО) занял третье место на Чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу ACBJJ. Соревнования прошли в Москве, сообщили в Сургутской травмбольнице.
«Врач Сургутской травмбольницы стал призером Чемпионата мира по бразильскому джиу-джитсу ACBJJ. Чемпионат проходил в Москве в течение целой недели и собрал более 4,5 тысяч участников из России, ближнего зарубежья, Европы, Азии, Южной Америки», — рассказали в telegram-канале медучреждения.
Виктор Денисов выступал в весовой категории до 95 килограммов. На чемпионате он уступил только в полуфинале спортсмену из Казахстана. Подготовку к соревнованиям он успешно совмещал с работой в Сургутской травматологии. Сам Денисов рассказал, что эта медаль самое большое его достижение за 8-летнюю карьеру в спорте.
Ранее URA.RU сообщало, что сборная России заняла первое место на чемпионате мира по ММА в ХМАО. Второй стала сборная из Таджикистана, третье место заняла команда из Белоруссии.
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