25 декабря 2024

Мэр Сургута пообещал взять на работу ветеранов СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Максим Слепов заявил, что поможет ветеранам СВО трудоустроиться
Максим Слепов заявил, что поможет ветеранам СВО трудоустроиться Фото:

Власти ХМАО помогут ветеранам СВО устроиться на работу. Об этом рассказал мэр Сургута Максим Слепов своей первой пресс-конференции.

«Мы планируем пригласить на работу ребят, которые прошли закалку на поле боя. Они проверены обстоятельствами, и мы им доверяем», — сообщил Слепов.

Глава объяснил, что важно помочь бойцам, обеспечив их дальнейшую социализацию и интеграцию в общество. По его словам, ветераны могут стать основной действующей силой в развитии молодежной и внутренней политики города. «Мы начали формировать общество патриотов нашей страны, людей, которые любят свою страну!», — добавил Слепов.

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Власти ХМАО помогут ветеранам СВО устроиться на работу. Об этом рассказал мэр Сургута Максим Слепов своей первой пресс-конференции. «Мы планируем пригласить на работу ребят, которые прошли закалку на поле боя. Они проверены обстоятельствами, и мы им доверяем», — сообщил Слепов. Глава объяснил, что важно помочь бойцам, обеспечив их дальнейшую социализацию и интеграцию в общество. По его словам, ветераны могут стать основной действующей силой в развитии молодежной и внутренней политики города. «Мы начали формировать общество патриотов нашей страны, людей, которые любят свою страну!», — добавил Слепов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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