Мэр Сургута пообещал взять на работу ветеранов СВО

Власти ХМАО помогут ветеранам СВО устроиться на работу. Об этом рассказал мэр Сургута Максим Слепов своей первой пресс-конференции.
«Мы планируем пригласить на работу ребят, которые прошли закалку на поле боя. Они проверены обстоятельствами, и мы им доверяем», — сообщил Слепов.
Глава объяснил, что важно помочь бойцам, обеспечив их дальнейшую социализацию и интеграцию в общество. По его словам, ветераны могут стать основной действующей силой в развитии молодежной и внутренней политики города. «Мы начали формировать общество патриотов нашей страны, людей, которые любят свою страну!», — добавил Слепов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!